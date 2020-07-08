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Вашингтон руководит войной Саудовской Аравии против Йемена

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Вашингтон руководит войной Саудовской Аравии против Йемена
фото: соцсети

Представитель йеменской армии обвинил США в организации войны Саудовской Аравии против Йемена, заявив, что Вашингтон вооружает режим Эр-Рияда и его региональных союзников, определяет для них цели и участвует в политическом сокрытии их агрессивных действий.

«За последние несколько дней в провинциях Маариб и Альбион Вооруженные силы Йемена обнаружили большое количество боеприпасов американского производства на позициях саудовских наемников (воюющих за бывшее йеменское правительство)», - сказал бригадный генерал Яхья Сари на пресс-конференции в прямом эфире из Саны во вторник, сообщает Presstv.

«На оружии был нанесен логотип так называемого Агентства США по международному развитию (USAID)», - добавил он. Генерал подчеркнул, что USAID поддерживает и финансирует организации в Йемене, занимающиеся сбором секретной информации под видом гуманитарной деятельности.

Сари считает, что Вашингтон несет полную ответственность за войну Саудовской Аравии против Йемена, заявив, что власти США вооружают Саудовскую Аравию и ее союзников, ставят перед ними цели и оказывают им политическую поддержку.

АОл

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