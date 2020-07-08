Способны ли Россия и Китай эффективно бороться с авианосцами ВМС США

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8 июля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Американские авианосные ударные корабельные группы (АУКГ) являются венцом военно-морских боевых формирований, а вариации их боевого использования можно считать венцом военно-морского искусства, пишет National Interest. И тут же пытается выяснить – насколько современные авианосцы ВМС США защищены против современных средств поражения России и Китая.

Мощь ВМС США воплощена в современных авианосцах, считает National Interest. Вопрос в том, насколько эффективна их противовоздушная (противоракетная) и противолодочная оборона, и насколько современные авианосцы уязвимы в принципе. Ответ на этот вопрос определяет целесообразность их использования в современных войнах, когда речь идет не вовсе об ассиметричных конфликтах.

Издание отмечает, что Китай и Россия обладают средствами поражения в борьбе с которыми сети ПВО/ПРО авианосных ударных групп практически бессильны. Особо выделяется китайская баллистическая ракета средней дальности DF-21D, которая обладает высокой точностью и возможностью регулирования курса в полете. Военно-морской институт США утверждает, что DF-21D может уничтожить современный американский авианосец одним ударом.

Для российских гиперзвуковых противокорабельных ракет (ПКР) «Циркон» сеть ПРО, которую формируют, сопровождающие авианосец крейсеры класса Ticonderoga и эсминцы класса Arleigh Burke – не препятствие. Но, есть экспертное мнение, что противокорабельная оборона американских АУКГ не подпустит российские носители «Цирконов» достаточно близко, для применения этих ПКР.

Эксперты отмечают, что перспективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дают надежду на возможность создания в будущем надежной сети ПРО.

Автор National Interest Роб Фарли утверждает, что Китаю и России не хватает адекватных сил и средств морской разведки и опыта работы для проведения хорошо скоординированной кампании по поиску и уничтожению авианосных групп, затерявшихся на просторах мирового океана. Современные (казалось бы, надежные) средства поражения не эффективны, при отсутствии высокой степени координации, оперативного планирования и создания сетей для борьбы с АУКГ. Похоже американские военные пока не планируют отправлять авианосцы на свалку истории и считают их по-прежнему эффективными в военных действиях, включая ассиметричные.