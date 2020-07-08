"Сброшенный ВОЗ": почему США официально выходит из Всемирной Организации Здравоохранения

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8 июля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Бездарная и неэффективная политика администрации Тедроса Гебрейезуса привела к полной дисквалификации ВОЗ как организации.

Дональд Трамп уже не раз критиковал "здравоохранителей" за отвратительную реакцию на пандемию коронавируса. По мнению президента США, в ВОЗ совсем бездарно среагировали на катастрофу, и эти неумелые действия привели к разгулу "ковида" по всему земному шару. К тому же руководство Гебрейезуса напрочь отказалось рассуждать об искусственной природе вируса. В ВОЗ активно поддерживали КНР и закрыли глаза даже на то, что правительство Си Цзиньпина не пустило их на территорию Уханьской лаборатории.

Точное происхождение коронавируса не выяснено до сих пор. Но многие виднейшие умы планеты уже начинают вовсю отказываться от зоонозной теории. Дональд Трамп считает, что именно ВОЗ несет ответственность за гибель полумиллиона человек от "уханьской пробирки". Посему США просто не может никак взаимодействовать с данной организацией. Америка официально разрывает все контракты.

По мнению самих американцев да и большинства людей планеты, в ВОЗ активно наживаются на заболевших, и не только на тех, кто подцепил коронавирус. Разговоры о фармацевтических заговорах все ещё очень актуальны. Сторонники Трампа активно поддержали его идеи и стремления. Но представители демократов резко осудили такое решение. По словам сенатора Менендеса, разрыв договоров с ВОЗ может сделать всех американцев больными. Он считает, что всему миру следует выразить благодарность отличной работе "здравоохранителей" , столкнувшимся с небывалым кризисом в истории.