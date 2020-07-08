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8 июля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Госсекретарь США Майк Помпео на недавней видеоконференции предположил, что США могут перебросить часть своих войск из Германии в регион, находящийся в непосредственной близости к Индии. При этом Помпео рассказал о растущей обеспокоенности США по поводу безопасности в Азии. Вопрос заключается в том, пытается ли Вашингтон сознательно разжечь огонь войны между двумя азиатскими гигантскими державами.

Государственный секретарь США намекнул на увеличение военной поддержки Индии, что вряд ли является миротворческим шагом. Напротив, Россия, которая поддерживает конструктивные отношения как с Китаем, так и с Индией, предложила посредничество. В сложившейся обстановке кризис на индийском субконтиненте будет продолжаться, -делает вывод американское СМИ.