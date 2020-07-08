Коленопреклонение в США: как появился этот жест

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Фото: соцсети

Американский футболист Колин Каперник не являлся звездой НФЛ. Теперь же рэперы Джей Зи и Кендрик Ламар посвящают ему свои куплеты, а президент США Дональд Трамп клеймит в Твиттере. Жест Колина Каперника, сделавший его знаменитым в мире спорта, теперь поднимает игрока НФЛ до ранга Мартина Лютера Кинга - лидера движения за гражданские права темнокожих в США.

Все началось еще в 2016 году. Во время предсезонных игр игрок «Сан-Франциско» Колин Каперник демонстративно остался сидеть на скамейке запасных во время исполнения национального гимна. Когда журналисты обратились к нему за разъяснениями, Каперник своим ответом шокировал:

«Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют темнокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол. На улицах валяются трупы, а кое-кому все сходит с рук».

После этой фразы Колин стал знаменитым. О нем написали практически все американские СМИ.

Спустя несколько дней после громкого заявления открытое письмо Колину написал экс-игрок НФЛ и отставной военный Нейт Бойер, воевавший в Ираке и Афганистане. Они встретились, и Бойер предложил Капернику изменить форму протеста. Он объяснил спортсмену, что гимн в США - это святое, особенно для военных. Поэтому Бойер убедил Каперника, что правильней было бы - опускаться на колено, как это делают ветераны на кладбище в знак уважения к погибшим на войне сослуживцам. Нейт также нашел архивное фото Мартина Лютера Кинга, преклонившего колено на протесте за гражданские права в Сельме (Алабама) в 1965 году.

Колин Каперник

История получила интересное развитие. Каперника поддержал его партнер по команде Эрик Рид. В течение всего сезона они вместе вставали на колено во время гимна, чтобы привлечь внимание к проблемам расового неравенства и жестокости полиции. Каперника поддержали и другие игроки НФЛ. При этом многие из них поднимали руку, а не вставали на колено. Даже президент Барак Обама дал этому явлению «зеленый свет». Однако позже Дональд Трамп, представляющий республиканцев, во время своей избирательной кампании обещал «проучить» Колина и других футболистов.

«Разве бы вам не понравилось, если б кто-нибудь из владельцев клубов НФЛ, увидев, как кто-то не уважает наш флаг, сказал: «Сейчас же уберите этого сукиного сына с поля. Он уволен!». Знаете, один из владельцев так и собирается сделать. Он скажет: «Этот парень не уважает наш флаг, он уволен». И этот владелец клуба станет самым популярным человеком в стране на неделю», - заявил Трамп в 2017 году на выступлении перед сторонниками в Алабаме.

Через день после этого заявления на колено сели более 200 футболистов НФЛ, а ряд команд остались в раздевалке во время гимна.

Коленопреклонение запретили как политический акт, а о Капернике стали забывать. Летом 2017 года он остался без контракта с «Сан-Франциско», ни одна из других команд подписать его не решилась.

В августе прошлого года участники Панамериканских игр из США метательница молота Гвендолин Берри и фехтовальщик Рейс Имбоден встали на колено на подиуме. После этого национальный олимпийский комитет дисквалифицировал обоих на год условно.

После убийства Джорджа Флойда «жест Каперника» вспомнили, и он стал одним из символов протестного движения Black Lives Matter. На колено уже публично стали вставать и полицейские, и звезды, и политики.

В настоящее время Колин сотрудничает Disney и пишет книгу. Возможно, уже скоро мы увидим его и в большой политике. Соперник Трампа на предстоящих выборах Джо Байден уже публично поддержал футболиста. Посетив церковь в своем родном штате Делавэр, Байден встал на одно колено перед афроамериканским комьюнити.