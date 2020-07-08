Самые громкие скандалы с участием американских военных

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8 июля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели», Екатерина Желтухина ]

фото: соцсети

Один из последних скандалов с участием американских военных, как ни странно, связан с коронавирусом. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай. Так он прокомментировал выступление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал о смерти американских военных от коронавируса, хотя им изначально диагностировали грипп.

«Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицировано? ...Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!»,— написал господин Лицзянь в Twitter.

В начале этого года главный военный стратег Ирана был убит при ударе ВВС США в Багдаде. В ночь на 3 января США нанесли авиаудары по колонне автомобилей в Багдаде. Жертвой стал командир элитного подразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Иран пообещал жестоко отомстить США за убийство одного из наиболее влиятельных иранских военачальников.

Убийство Сулеймани может привести к резкой эскалации напряженности между Ираном и США и его союзниками в регионе Израилем и Саудовской Аравией, предупреждают эксперты.

В 2004 году начали появляться шокирующие сведения о пытках в тюрьме Абу-Грейб со стороны американских военных. Бывшие узники Центральной багдадской тюрьмы, которая ранее была известна под названием "Абу-Грейб", рассказали телеканалу RT, что до сих пор не могут забыть пытки, которым подверглись в тюрьме со стороны американских военных.

Пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб, совершавшиеся американскими солдатами, включали в себя изнасилования, избиения и другие издевательства.

В апреле 2004 года американский канал «CBS» показал сюжет о пытках над заключёнными тюрьмы, что вызвало громкий международный скандал. Сообщения о пытках были встречены возмущением в Ираке. Представители Временного управляющего совета Ирака назвали пытки «ненавистной практикой, направленной на унижение человеческого достоинства иракцев».

Согласно показаниям ряда заключённых, американские солдаты насиловали их, ездили на них верхом, заставляли вылавливать еду из тюремных туалетов. В частности, заключённые рассказали: «Они заставляли нас ходить на четвереньках, как собак, и тявкать. Мы должны были гавкать, как собаки, а если ты не гавкал, то тебя били по лицу без всякой жалости. После этого они нас бросали в камерах, забирали матрасы, разливали на полу воду и заставляли спать в этой жиже, не снимая капюшонов с головы».

Коррупция является серьёзной проблемой для американского общества. Так в 2017 году разразился самый громкий коррупционный скандал в истории флота США.

Скандал условно известен как дело «Жирного Леонарда» по имени одного из его главных фигурантов, работавшего в Малайзии сингапурского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса. Его «неблагозвучное» прозвище обусловлено телосложением бизнесмена, рост которого под два метра, а вес свыше 150 килограммов.

С 2006 по 2013 годы американские военные передавали ему секретную информацию, которую тот потом использовал, чтобы получить контракты ВМС США для своей компании Glenn Defense Marine Asia на выгодных условиях. Его фирма получала огромную прибыль, сотрудничая с ВМФ США и организовывая поставки топлива, воды и продовольствия для американских судов в портах по всей Азии. Как сообщает издание, Фрэнсис пользовался беспрецедентным доступом к американским адмиралам, которые получали от него взятки в различных формах.

Бизнесмен оплачивал их счета в роскошных ресторанах, поил элитным спиртным, устраивал для бравых моряков многодневные вечеринки с женщинами легкого поведения по всей Азии. Помогать вербовать высокопоставленных американских военных «Жирному Леонарду» помогали его четыре ближайших помощника. Военные расплачивались за красивую жизнь секретной информацией о передвижениях судов и подводных лодок, условиях контрактов ВМС США. Более того, его сообщники в американском военном командовании иногда помогали перенаправлять суда в принадлежащие ему портовые сооружения в Азии. Кроме того Фрэнсис регулярно выставлял ВМС США счета по обслуживанию судов по завышенным ценам. Иногда бизнесмен встречал адмиралов прямо на пирсе, чтобы сразу предложить взятку и убедить их закрыть глаза на переплату.