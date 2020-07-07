Турция тестирует ЗРК С-400, полученные из России, на самолетах американского производства

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7 июля 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Непонятно что происходит. Турецкие ПВО готовятся воевать против американских самолетов или турецкие ВВС учатся обманывать российские ЗРК? Турецкие силы ПВО приступили на базе ВВС Мюртед к тестированию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, российского производства. В качестве учебных мишеней служат американские самолеты F-16 Viper и F-4 Phantom II.

Происходящее хорошо отражает отношение Турции к своему старшему партнеру по НАТО. Тестирование российских ЗРК С-400 «Триумф» на американских ударных самолетах, возможно, производится в присутствии российских военных специалистов, ведущих обучение турецких зенитчиков. Впрочем, есть вероятность, что идет тестирование на предмет преодоления американскими самолетами зон противовоздушной обороны СЗК С-400. Источник в Анкаре информирует, что испытания продлятся до 26 ноября, добавив, что турецкая армия не сделает достоянием гласности результаты испытаний. Непонятно что происходят. Турецкие ПВО готовятся воевать против американских самолетов или турецкие ВВС учатся обманывать российские ЗРК?

Конфликт, возникший из-за приобретения Анкарой вышеуказанных комплексов, казалось бы, не может остаться без последствий. Ан - нет, происходит нечто, на первый взгляд, необъяснимое. Турция официально исключена из программы F-35, предназначенной для клуба избранных и не спроста названной «Истребитель объединенного удара». Несмотря на это турецкие предприятия продолжают производить комплектующие для данного самолета. Такую привилегию США предоставляют только участникам программы.