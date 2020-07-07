Итальянские врачи смогли успешно разделить сросшихся затылками сиамских близнецов

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7 июля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

операция, фото: pixabay.com

Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù разделили двухлетних сестер — сиамских близнецов из Центральноафриканской республики. Это сложнейшая операция, первая в Италии и одна из уникальных для всего мира.

Операция длилась порядка 18 часов. Специалисты и пациенты готовились к этому год. С мая прошлого года хирурги уже провели две операции. В июньской операции принимали участие более 30 врачей и медсестер. Была проведена кропотливая работа по восстановлению системы головного мозга.

Спустя месяц девочки чувствуют себя хорошо, но пока остаются под наблюдением врачей.