Африка : Ситуация ухудшается. Экономика разваливается

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7 июля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Эпидемии и болезни для Африки - вполне обыденное явление. Ведь уровень жизни во многих странах континента ещё достаточно средневековый.

Наблюдается полное отсутствие надлежащего уровня здравоохранения. Ещё в феврале этого года Нигерия и окрестные страны били тревогу из-за внезапно появившейся Лихорадки Ласса. Когда возникла коронавирусная опасность, многие африканские правительства были в панике. Ведь подобного рода инфекции уносили , как правило, жизни миллионов. Та же "испанка", вспыхнувшая в начале ХХ века, чуть было не уничтожила всю людскую расу.

Сейчас в Африке стремительно развивается 'ковид', и отступать в ближайшее время он явно не собирается. По официальным данным, количество зараженных уже зашкаливает за 450000 человек. О неофициальных статистиках не хочется даже упоминать. "Уханьская пробирка" проникла даже в такие страны, как Уганда, Ангола, Судан и Джибути, где даже любой грипп может привести к человеческим жертвам. Южная Корея уже предпринимает попытки спасения Африки. Если Европа уже оправилась от инфекции и начинает восстановление экономики, то страны Африки почти всегда пребывали в "лежачем состоянии". Поднятие экономики будет почти невыполнимой задачей для местныэ властей. Не исключено что этим странам потребуется серьезная помощь со стороны развитых государств мира.