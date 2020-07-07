В Кузбассе водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе

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7 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Водитель иномарки сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Кузбассе. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Происшествие случилось днем в воскресенье, 5 июля, на перекрестке проспекта Притомского и улицы Волгоградской.

Молодой человек переходил дорогу в положенном месте, когда внезапно выехала иномарка и наехала на парня. От полученных травм он скончался на месте.