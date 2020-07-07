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В Австралии хозяева запустили стиральную машину вместе с котом

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Австралии хозяева запустили стиральную машину вместе с котом
фото: pixabey

В Австралии хозяева запустили стиральную машинку, не заметив спящего в барабане кота. Питомец несколько минут провел в воде с порошком, но выжил. Ветеринары диагностировали у него множество ушибов.

Домашний любимец испугался и начал истошно мяукать. Хозяева сразу же  бросились на помощь, выключили машинку, но коту пришлось провести в ней еще целых 12 минут, так как крышку нельзя было открыть до слива воды. Сейчас жизни Оскара ничто не угрожает.

СЕ

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