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В Алтайском крае произошел прорыв канализации

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Алтайском крае произошел прорыв канализации
фото: pixabey

В Бийске в Алтайском крае произошел прорыв канализации, стоки попали в реку Бию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В администрации города пообещали, что канализация будет исправлена как возможно оперативно. На устранении работают два звена. Также на территории прорыва ведется санобработка.

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