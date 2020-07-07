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7 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Бийске в Алтайском крае произошел прорыв канализации, стоки попали в реку Бию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В администрации города пообещали, что канализация будет исправлена как возможно оперативно. На устранении работают два звена. Также на территории прорыва ведется санобработка.