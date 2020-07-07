В аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей вынужденно сел самолет

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, который направлялся в нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия" совершил в аэропорту имени Джона Кеннеди вынужденную посадку из-за столкновения с птицей.

Согласно последней информации, столкновение воздушного судна с птицей привело к повреждению носа воздушного судна. После случившегося командир принял решение изменить маршрут и запросил посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди. Летательный аппарат сел благополучно.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже приступило к расследованию данного происшествия.

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