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В аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей вынужденно сел самолет

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC7

В аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей вынужденно сел самолет
самолет, pixabay.com

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, который направлялся в нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия" совершил в аэропорту имени Джона Кеннеди вынужденную посадку из-за столкновения с птицей.

Согласно последней информации, столкновение воздушного судна с птицей привело к повреждению носа воздушного судна. После случившегося командир принял решение изменить маршрут и запросил посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди. Летательный аппарат сел благополучно.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже приступило к расследованию данного происшествия.

ЕТ

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