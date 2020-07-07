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Украина продала Турции зенитные ракетные комплексы С-125

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Украина продала Турции зенитные ракетные комплексы С-125
Фото: Pixabay
Турецкие СМИ сообщили, что Анкара купила зенитные ракетные системы С-125(еще советской разработки) у Киева и переправила их в Ливию, для обеспечения противовоздушной обороны войск «Правительства национального согласия».
В частности, турецкая пресса информирует, что шесть батарей ЗРС С-125, закупленных у Киева, будут прикрывать войска ПНС на всех важных направлениях. Одна из батарей С-125 предназначена для прикрытия воздушного пространства над городом Сирт, и пять других будут развернуты в других важных пунктах на западе Ливии.
АОл

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