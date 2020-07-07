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Анапа: небольшого дельфина, который выбросился на берег одного из пляжей Анапы, спасли отдыхающие

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Анапа: небольшого дельфина, который выбросился на берег одного из пляжей Анапы, спасли отдыхающие
фото: pixabey

Небольшого дельфина, который выбросился на берег одного из пляжей Анапы, спасли отдыхающие. Мужчина,который в то время был на пляже Пионерского проспекта, за хвост утащил в воду от берега млекопитающее.

Второй мужчина, снявший ролик, посоветовал побыстрее вытаскивать дельфина «на глубину».

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Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

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Общество

В Кремле отреагировали на задержание советника Рогозина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о задержании Федеральной службой безопасности советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в работе на спецслужбе НАТО и передаче секретных материалов. «Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам … ится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», - пояснил он. Песков отметил, что Сафронов ранее освещал работу правительства и работа в президентском пуле. По его словам, Кремлю известны материалы, которыми занимался, задержанный. Он добавил, что в последние месяцы советник Рогозина перестал заниматься журналистикой и «перешел на другую работу». «… к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, свою работу они выполняют очень качественно», - высказал Песков, отметив, что Сафронов имеет право защищаться, а «особый контроль» в данном случае не требуется.