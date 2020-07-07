Анапа: небольшого дельфина, который выбросился на берег одного из пляжей Анапы, спасли отдыхающие

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7 июля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Небольшого дельфина, который выбросился на берег одного из пляжей Анапы, спасли отдыхающие. Мужчина,который в то время был на пляже Пионерского проспекта, за хвост утащил в воду от берега млекопитающее.

Второй мужчина, снявший ролик, посоветовал побыстрее вытаскивать дельфина «на глубину».