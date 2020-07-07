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Полиция Колорадо вооружилась до зубов и готова к войне с протестантами

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция Колорадо вооружилась до зубов и готова к войне с протестантами
Фото: Pixabay

В североамериканском штате Колорадо 135 полицейских участков и шерифских отделений. Местные полицейское руководство получило по федеральной программе штурмовые винтовки, бронированные машины, роботов на 30 млн. долл. Местные чиновники отказываются вернуть все полученное федеральным властям, говоря, что они необходимы для обеспечения безопасности правоохранителей.

Полиция Колорадо правдами и неправдами получила от федерального правительства внушительный парк бронетехники (число не называется), 1500 штурмовых винтовок, более 60 систем ночного видения и более 40 роботов. Всего полиции штата досталось вооружения на сумму не менее 30 млн. долл. и это без учета того, что местный бюджет закупил для своих правоохранителей. Похоже, в Колорадо готовится маленькая война. Впрочем, протестующие не самоубийцы, видя эту мощь они, наверняка, предпочтут ретироваться в другие штаты.

АОл

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

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В Кремле отреагировали на задержание советника Рогозина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о задержании Федеральной службой безопасности советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в работе на спецслужбе НАТО и передаче секретных материалов. «Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам … ится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», - пояснил он. Песков отметил, что Сафронов ранее освещал работу правительства и работа в президентском пуле. По его словам, Кремлю известны материалы, которыми занимался, задержанный. Он добавил, что в последние месяцы советник Рогозина перестал заниматься журналистикой и «перешел на другую работу». «… к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, свою работу они выполняют очень качественно», - высказал Песков, отметив, что Сафронов имеет право защищаться, а «особый контроль» в данном случае не требуется.