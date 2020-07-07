Полиция Колорадо вооружилась до зубов и готова к войне с протестантами

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7 июля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В североамериканском штате Колорадо 135 полицейских участков и шерифских отделений. Местные полицейское руководство получило по федеральной программе штурмовые винтовки, бронированные машины, роботов на 30 млн. долл. Местные чиновники отказываются вернуть все полученное федеральным властям, говоря, что они необходимы для обеспечения безопасности правоохранителей.

Полиция Колорадо правдами и неправдами получила от федерального правительства внушительный парк бронетехники (число не называется), 1500 штурмовых винтовок, более 60 систем ночного видения и более 40 роботов. Всего полиции штата досталось вооружения на сумму не менее 30 млн. долл. и это без учета того, что местный бюджет закупил для своих правоохранителей. Похоже, в Колорадо готовится маленькая война. Впрочем, протестующие не самоубийцы, видя эту мощь они, наверняка, предпочтут ретироваться в другие штаты.