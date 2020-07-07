Эфиопский кризис может привести к увеличению числа заболевших

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7 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Эфиопии вопросы свободы и демократии поднимаются уже очень давно, с самого падения императора Хайле Селассие. Все прошедшие годы с революции по нынешнее время страна стояла на перепутье. К власти нередко приходили сторонники диктатуры и авторитарного режима.

Нынешняя власть во главе с премьер-министром Ахмедом Али - далеко не идеал. В Эфиопии до сих пор не решены крупные экономические проблемы. Господствуют бедность и нищета в большинстве регионов. Всё так же процветает расширение олигархата. В начале июля этого года Эфиопию охватила серия кровавых протестов, приведшая к человеческим жертвам. Причиной послужила смерть популярного певца Хачалу Хундессы из народности оромо. Своими оппозиционными взглядами он славился ещё с детства. В 17 лет он даже угодил в тюрьму из-за своих антиправительственных высказываний. Расследование смерти Хундессы все ещё ведётся местной полицией.

Народ воспринял смерть поп-звезды как очередной удар по свободе и демократии со стороны властей. Недовольство тут же переросло в стихийные митинги и демонстрации. Кровавые столкновения на улицах унесли жизни более 166 человек. По неофициальным данным, погибших может быть куда больше. Властям пришлось пойти на крайние меры, ввести в города армию и отключить интернет у населения. Медики заявляют, что массовые протесты могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Число заболевших в этой стране давно превышает 6000 человек, и это только по официальной статистике. В некоторых регионах вообще отсутствует надлежащий уровень здравоохранения, особенно на границах с Суданом. Возникшие беспррядки могут вполне привести к повторению американской ситуации и ускорению распространения коронавируса.