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Литва купит для своих войск у США вертолеты UH-60M Black Hawk

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Литва купит для своих войск у США вертолеты UH-60M Black Hawk
Фото: Pixabay

Госдеп США одобрил продажу шести ударно-транспортных вертолетов UH-60M Black Hawk в основной боевой комплектации правительству Литвы. Вся сделка включает поставку вертолетов, оснащенных по оговоренному списку, с вооружением, боеприпасами, расходными материалами и запчастями. Стоимость сделки оценивается в 380 млн. долл. США.

Агентство безопасности в оборонном сотрудничестве (Defense Security Cooperation Agency) предоставило Конгрессу США всю необходимую информацию о продаже ударно-транспортных вертолетов Литве. Некоторые компоненты: двигатели, системы бортовой связи, транспондеры и др. будут поставлены сверх комплектации, для обеспечения замены и ремонта при необходимости.

АОл

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