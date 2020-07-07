Круговорот расизма в природе: какие цели преследуют в США организаторы беспорядков

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7 июля 2020, 00:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru

Фото: соцсети

В нынешних протестах и беспорядках, организованных в США активистами движения Black Lives Matter (BLM) принимают участие не только обиженные черные, но и немало белой образованной молодежи из благополучных семей. Их число в нынешних протестных акциях составляло в Нью-Йорке 61%, в Вашингтоне 65%, в Лос-Анжелесе 53%. Под флагом BLM сегодня выступают все, кто жаждет в Америке больших перемен. Но как такое могло случиться в Соединенных Штатах, которые традиционно видели себя оплотом здравого смысла, гражданских прав и свободомыслия, которые гордились устойчивостью политической системы и торжеством передовой мысли? На этот вопрос постарался ответить в своем блоге журналист Михаил Таратута.

В 60-х годах прошлого века сопротивление афроамериканцев политике сегрегации вышло за грань обычных бунтов. Когда многие белые американцы, сознавая всю постыдность существующих порядков, влились в движение за гражданские права, в стране наступили перемены. Принятые законы навсегда покончили с сегрегацией, а любым видам дискриминации были поставлены многочисленные заслоны.

Привилегии были необходимы афроамериканцам в первые годы после отмены сегрегации, но спустя полвека это привело к обратным результатам.

«Привилегии развратили большую часть негритянского населения, воспитав в них психологию потомственной жертвы, вечных получателей заслуженных льгот. Состояние постоянной обиженности рождало убеждение, что общество им должно, и всегда не додает», - считает Михаил Таратута.

Журналист отмечает, что в настоящее время около 40% афроамериканцев представляют собой средний класс, а 60% черных «навсегда застряли в трясине безысходности». Среди получателей пособий по бедности из всех рас черные составляют самую большую группу - 39,8% при их доле в населении страны всего в 13%. Процент белых американцев в этой категории составляет 38,8%.

«Самобичевание белых и комплекс жертвы у афроамериканцев работают, как сообщающиеся сосуды. Эта смесь и стала психологической и идеологической основой движения Black Lives Matter. В этих же сосудах в свое время сварился и приторный кисель политкорректности, т.е. постоянных опасений белых американцев, как бы ненароком не задеть чувства черных», - утверждает Таратута.

По его мнению, политкорректность по отношению к негритянскому населению довели до абсурда активисты либеральной идеи. Журналист отмечает, что в большинстве своем американский образованный класс относит себя к либералам, поддерживая Демократическую партию, и университетская профессура в последние годы совершила сильный крен в сторону социалистических идей, «вплотную подбираясь к идеям большевистским».

Журналист напоминает, что по оценкам экспертов, носители прогрессистских идей составляют четверть всех выпускников американских университетов и колледжей:

«Самые радикальные из них в своих устремлениях пошли еще дальше своего кумира сенатора Берни Сандерса, мечтая разрушить старый мир и на его обломках построить новый. Это они составляют костяк белых участников протестных маршей. Это они вместе с черными братьями валят статуи американских президентов и памятники другим персонажам американской истории».

Обличительница капитализма, член Палаты представителей Конгресса США Александрия Оказио Кортес заявила: «Мы должны провести капитальный ремонт в Америке, загаженной и порабощенной неисправимым капитализмом». Известный ученый, профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер идет еще дальше: «…У прогрессистов нет другого выбора, - пишет он, - кроме как задуматься о применении силы для того, чтобы построить лучший мир, помня о том, что это - компромисс между малым насилием сегодня и готовностью терпеть несправедливость бесконечно».

Свое мировоззрение одна из основателей движения BLM в Торонто Юсра Хогали выразила следующим образом:

«Белая кожа - это ненормальность, свойственная недочеловеку. Все фенотипы существуют в семье черных народов, а белые люди - генетический дефект черноты. ...Черные просто через свои доминирующие гены могли бы буквально смести с лица земли белую расу, будь у нас такая возможность».

Активистка Эшли Шэкелфорд недавно заявила, что «белые люди в их движении - в лучшем случае граждане второго сорта. По-хорошему они нужны только, как живые щиты, как «торпеды» и денежные мешки».

«А звезды тем временем складывались в сложную мозаику, привлекая к беспорядкам все большее число интересантов. Словно мухи на мед, в горячие точки слетались ультралевые анархисты движения «Антифа». Без всякой внятной идеологии эти молодцы тоже настроены против государства и с большой охотой принимают участие во всех проходящих безобразиях. Сообщалось, что анонимно в безобразиях поучаствовали и правые радикалы из националистического движения «Бугалу», у которых по другим причинам свои счеты с государством. Но, может быть, самую ценную поддержку протестующие получили от Демократической партии и примыкающих к ним СМИ, а это 90% всех основных СМИ в стране», - рассказывает Михаил Таратута, и отмечает, что на предстоящих президентских выборах в США «демократам, как воздух, нужны голоса черных, которые составляют четверть электората Демпартии».

«Да, пока при партийной поддержке демократов, примыкающих к ним СМИ и сочувствующих доноров из большого бизнеса, повстанцы успешно продвигаются к своей цели. Продвигаются без особых помех, другая Америка пока еще не стала у них на пути. Но есть критическая точка, когда эта другая Америка, не желающая становится на колени и, кстати, хорошо вооруженная, та Америка, что не утратила прививки от всего левого - социалистов, коммунистов, троцкистов - видя, что теряет свою страну, непременно поднимется. Не дай нам бог стать тому свидетелями», - заключает журналист.