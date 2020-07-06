В Германии потребовали три года охраннику концлагеря

Бывший охранник концлагеря может быть осужден на три года. Такой приговор потребовала прокуратура. Суд проходит в Гамбурге.
Сейчас бывшему охраннику концлагеря Штутгоф 93 года. Во время Второй мировой войны ему было 17 лет.
«Подсудимый виновен в соучастии в убийстве 5 230 человек», — заявил прокурор Ларс в Гамбургоском районном суде: «Он был охранником концлагеря под Гданьском. Он знал, что происходит в газовой камере лагеря, знал о расстрелах людей перед их отправкой в крематорий. Странно думать, что он не замечал преступлений».
Обвинение поддержали 40 выживших узников концлагеря Штутгоф. По словам прокурора у обвиняемого была возможность уклониться от службы, однако он отправился добровольцем.
«В такой ситуации ты должен быть лояльным к преступникам», — подкрепил обвинение прокурор: «Обвиняемый должен был спуститься со сторожевой башни, сдать свою винтовку и заявить, что больше не может, а потом поступить на службу в вермахт».