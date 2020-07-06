В Германии потребовали три года охраннику концлагеря

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6 июля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

подсудимый на фото Globallookpress.com/ Christian Charisius

Бывший охранник концлагеря может быть осужден на три года. Такой приговор потребовала прокуратура. Суд проходит в Гамбурге.

Сейчас бывшему охраннику концлагеря Штутгоф 93 года. Во время Второй мировой войны ему было 17 лет.

«Подсудимый виновен в соучастии в убийстве 5 230 человек», — заявил прокурор Ларс в Гамбургоском районном суде: «Он был охранником концлагеря под Гданьском. Он знал, что происходит в газовой камере лагеря, знал о расстрелах людей перед их отправкой в крематорий. Странно думать, что он не замечал преступлений».

Обвинение поддержали 40 выживших узников концлагеря Штутгоф. По словам прокурора у обвиняемого была возможность уклониться от службы, однако он отправился добровольцем.

«В такой ситуации ты должен быть лояльным к преступникам», — подкрепил обвинение прокурор: «Обвиняемый должен был спуститься со сторожевой башни, сдать свою винтовку и заявить, что больше не может, а потом поступить на службу в вермахт».