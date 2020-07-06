ВМС США вступили в словесную перестрелку с китайскими СМИ

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6 июля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В воскресенье ВМС США написали в Твиттере, что «не напуганы» китайским оружием. Этот пост был сделан после того, как китайские СМИ сообщили о наличии у НОАК ракет способных уничтожать американские авианосцы.

Ударные группы авианосцев ВМС США «Нимиц» и «Рональд Рейган» проводят демонстрацию силы для обеспечения «свободы навигации» в Южно-Китайском море. МИД КНР выступило с осуждением действий американских военных. Китайские СМИ так же обрушили критику на США и указали, что НОАК обладает должной ракетной мощью, способной уничтожить американские авианосцы. Командование ВМС Индо-Тихоокеанского региона не нашло ничего более подходящего, чем вступить в словесную перепалку с китайскими СМИ. В этой борьбе американцам не победить, поскольку военным морякам приходится действовать на поле журналистов.