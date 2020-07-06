ВМС США вступили в словесную перестрелку с китайскими СМИ
6 июля 2020, 21:28[ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье ВМС США написали в Твиттере, что «не напуганы» китайским оружием. Этот пост был сделан после того, как китайские СМИ сообщили о наличии у НОАК ракет способных уничтожать американские авианосцы.
Ударные группы авианосцев ВМС США «Нимиц» и «Рональд Рейган» проводят демонстрацию силы для обеспечения «свободы навигации» в Южно-Китайском море. МИД КНР выступило с осуждением действий американских военных. Китайские СМИ так же обрушили критику на США и указали, что НОАК обладает должной ракетной мощью, способной уничтожить американские авианосцы. Командование ВМС Индо-Тихоокеанского региона не нашло ничего более подходящего, чем вступить в словесную перепалку с китайскими СМИ. В этой борьбе американцам не победить, поскольку военным морякам приходится действовать на поле журналистов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.