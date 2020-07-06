ВВС США сообщили, что бомбардировщик B-52 участвовал в учениях с двумя авианосцами в Южно-Китайском море

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6 июля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Бомбардировщик B-52 Stratofortress облетел полмира, чтобы присоединиться к маневрам двух авианосцев в Южно-Китайском море, было указано в воскресенье, в заявлении ВВС Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Бомбардировщик B-52 из 96-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла (полка) покинул базу ВВС Барксдейл, штат Луизиана, для 28-часовой миссии. Его целью была демонстрация «возможности ВВС США в быстром развертывании на линии передового действия и выполнения дальних ударных задач», - заявил командир 96-й эскадрильи подполковник Кристофер Дафф.