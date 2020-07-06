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Власти Таджикистана усиливают давление на журналистов перед передачей власти от отца к сыну

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Таджикистана усиливают давление на журналистов перед передачей власти от отца к сыну
Эмомали Рахмон с сыном Рустамом Эмомали

С июля в Таджикистане вводится наказание за распространение информации в СМИ о коронавирусе, не соответствующей действительности. Помимо этого вводятся штрафные санкции за отсутствие защитных масок.

В Комитете защиты журналистов заявили о том, что принятые законы не регламентируют степень достоверности информации о пандемии. Законодательные меры позволяют властям оказывать давление на любых журналистов под видом борьбы с пандемией.

Одной из приоритетных задач в сложившихся условиях для власти является усиление контроля за таджикским обществом. Журналисты считают, что власть таким способом пытается оказать давление на прессу накануне президентских выборов. Они намечены на октябрь текущего года.

Президентские функции планируется передать сыну действующего главы государства - Рустаму Эмомали. В настоящее время он является спикером верхней палаты парламента.

Существующая политическая система, построенная за 30 летний срок правления Эмомали Рахмона, имеет определённые противоречия. Чтобы сын мог управлять государством требуется перестроение силового блока, который находится в определённой конфронтации с действующим президентом.
К резкому транзиту власти оказались не готовыми и граждане Таджикистана, и само руководство страны. В такой период введение наказания за распространение "неугодной" информации играет руководству на руку.

ПВ

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