Тегеран заявил, что пожар на ядерном объекте в Натанзе привел к значительному ущербу

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6 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Официальные лица подтвердили в воскресенье, что пожар на площадке иранского ядерного объекта в Натанзе привел к значительному ущербу. В связи с этим сроки завершения строительства объекта будут отодвинуты. Предвидятся также задержки, в разработке передовой ядерной программы страны. За последнее время произошло несколько аварий по всей стране. Эксперты считают, что все эти аварии дело рук израильских

Ядерный объект, на котором произошел пожар находится примерно в 250 км к югу от Тегерана. Аналитики считают, что на нем ведется разработка и сборка центрифуг для обогащения урана. Процесс обогащения является ключевой технологией, которая превращает уран в ядерное топливо.

Официальный представитель «Организации по атомной энергии Ирана» (Atomic Energy Organization of Iran - AEOI) Бехруз Камалванди заявил в воскресенье, что, хотя в ходе пожара, произошедшего на объекте в четверг, не было человеческих жертв, «финансовые потери значительны». Инцидент не замедлил работы по обогащению урана в Натанзе, но он повлиял на конструирование и разработку некоторых современных машин «в среднесрочной перспективе». В интервью государственному иранскому агентству новостей IRNA Камалванди сказал, что в пострадавшем от пожара помещении находились различные дорогостоящие инструменты и точное измерительное оборудование, все эти материальные средства утеряны безвозвратно.



По словам информационного агентства Tasnim, губернатор Натанза Рамазанали Фердоуси заявил, что огонь повредил только одно здание внутри комплекса и не затронул основную территорию ядерного объекта. Пожар в Натанзе является одним из нескольких необычных инцидентов, которые произошли по всему Ирану в последние недели.

В прошлом месяце произошел сильный взрыв вблизи военного объекта на окраине Тегерана, недалеко от города Парчин. Государственные СМИ Ирана сообщили, что в субботу на электростанции Зарган в Ахвазе (город расположен на юго-западе Ирана) произошел еще один взрыв. А через несколько часов произошла утечка газообразного хлора на нефтехимическом комплексе на юго-востоке Ирана, там есть пострадавшие.

Эксперты считают, что все эти аварии дело рук израильских спецслужб. Официальные иранские СМИ распространили информацию о том, что Иран жестко ответит своим противникам, если посчитает, что инциденты были результатом атаки. Иранские власти утверждают, что они определили «основную причину» пожара, но решили не раскрывать результаты расследования публично по соображениям безопасности. Известный аналитик Амос Ядлин заявил, что Израиль должен быть готов «к возможности иранской реакции». Официально Иерусалим отрицает свою причастность к вышеизложенным событиям. Министр обороны и заместитель премьер-министра Израиля Бенни Ганц во время интервью по национальному радио в воскресенье утром заявил: «Не каждое событие, которое происходит внутри Ирана, обязательно связано с нами».

Активность спецслужб Израиля некоторые специалисты объясняют тем, что Тегеран значительно продвинулся в разработках ядерных технологий. В конфиденциальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указанно, что Иран почти утроил свои запасы низкообогащенного урана. А в прошлом месяце совет управляющих МАГАТЭ уличил Иран в сокрытии некоторых направлений его ядерной программы в нарушение международных соглашений. Агентство заявило, что Тегеран отказался пускать инспекторов на два объекта и не ответил на «вопросы, связанные с возможной необъявленной информацией о ядерных материалах и ядерной деятельностью».



