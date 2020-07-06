Маразмы недели: засудить Крымский мост, построенный в «Мосфильме», покаяние перед Украиной и «Радуга» со вкусом ЛГБТ

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.



Фантомная боль украинского организма, в течение последних лет претерпевшего две ампутации, очень часто усиливается. В моменты, когда она становится нестерпимой от осознания того, что отсоединившиеся части некогда пусть и формально, но, всё же, единого тела, успешно приживаются в своей естественной среде, украинский мозг выдаёт невразумительный скрежет, переходящий в нечленораздельную речь.

Иными словами, крымская шоковая терапия имеет сильнейшее воздействие на хиленькое тельце украинской государственности, вследствие чего из Киева во все стороны летят мессенджи, озвученные психически неустойчивыми перед политическими вызовами вышиваночными индивидуумами. И если обычно психическое обострение случается в осенне-весенний период, то у украинцев оно растягивается на целый год, фонтанируя всевозможными бредовыми идеями.

Психические расстройства бывают разные - от маниакально-депрессивного состояния до, например, шизофрении, поголовно поразившей украинскую дипломатию. Заставить весь мир решать проблемы Украины и при этом не привлекать внимание санитаров - вопрос сложный. Тем не менее, на сегодняшний день это, пожалуй, главная задача украинского МИД.

«Открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост - очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный суд, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжения работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия лишь обостряют спор, о чем будет проинформирован суд», - заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Эмине Джапарова

Отметим, что очередное обострение в украинском дипломатическом вакууме началось после того, как Россия запустила по Крымскому мосту грузовое железнодорожное сообщение.

Открытие грузового ж/д движения по Крымскому мосту

«Что-то мы не поняли? Это же всё «Мосфильм», моста нет, его вообще нельзя построить, ну, и далее по списку «украинской националистической мысли»! Интересно: нашему МИДу ещё не надоело выставлять себя придурками? С учётом того, что россияне все эти события анонсируют ещё за год до их осуществлении!. Тогда у нас все ржут и кривляются, а всякие «эксперты-медовары» заверяют, что это невозможно. А потом мы в изумлении негодуем...», - иронизируют заявление МИД украинские телеграм-каналы.

С одной стороны, зависть украинских патриотов можно понять: на фоне их знаменитых на весь мир «гиперлупов», где беспрепятственно размножаются грибы, тараканы и клопы, а зимой топят дровами, презентация российских поездов (в том числе, грузовых) выглядит бесчеловечно. А когда очередной «гиперлуп» (как, например, на днях поезд «Апостолово - Херсон») полностью заливает дождём, то хочется кричать на весь мир о том, что необходимо прекратить движение по Крымскому мосту. Глядишь, закроется российский мост - и украинские поезда моментально из тыквы превратятся в карету.

Когда забавные украинские персонажи пытаются вмешаться в политику другого государства, это выглядит, простите за тавтологию, более чем забавно. Напомним, в октябре прошлого года в Верховной Раде Украины было создано межфракционное депутатское объединение «Кубань» во главе с городским сумасшедшим Одессы (и по совместительству - народным депутатом) Алексеем Гончаренко.



Алексей Гончаренко

В задачи упомянутой «Кубани» входило, цитируем, «разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь, это Кубань, но и другие регионы, где проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием».

Очевидно, справившись с украинизацией Кубани, Гончаренко-сотоварищи решили помочь Беларуси «создать демократическое, свободное, европейское и действительно независимое государство». С этой целью Алексей Гончаренко инициировал создание ещё одного межфракционного объединения - «За демократическую Беларусь».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы информировать международные учреждения о ситуации в Беларуси, помогая белорусским политзаключённым и простым людям. Беларусь должна стать свободным и независимым государством. Хай живэ Беларусь!», - озвучил он цели объединения.

«Украина должна поддержать Беларусь и не допустить введения войск РФ в эту страну!» - генерал-лейтенант, экс-командующий Вооружёнными силами США в Европе Бен Ходжес, походу, зашёл с другого фронта. При этом он не объяснил, почему «спасением Беларуси от российского агрессора» при наличии могучего НАТОвского контингента в Польше и Прибалтике должны заниматься украинцы. Которые, подчеркнём, не в состоянии разобраться даже с внутренними проблемами в стране.



Бен Ходжес

Тем временем, на Украине продолжают денно и нощно фантазировать на предмет возвращения Донбасса. При этом любые выдвинутые по этому поводу инициативы тот час же разбиваются о стену маразма, но слабоумие и отвага инициативных патриотов, которых в стране хоть отбавляй, делают своё дело, в результате чего неадекватные заявления озвучиваются чуть ли не ежедневно. Так, например, член политсовета партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Андрей Сенченко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что, вернувшись под контроль Киева, население Донбасса сможет получить «прощение». Причём, не на словах, а в рамках нового законопроекта.

«Идея прощения состоит в том, что гражданин, за которым есть этот грех, приходит в украинский суд и пишет заявление о совершённом им преступлении. Одновременно он заполняет прошение о прощении в адрес украинского государства. Суд на основании чётко зафиксированных в законе критериев рассматривает эти документы и выносит решение о прощении от имени Украины», - заявил Андрей Сенченко.



Андрей Сенченко

«Процедура является индивидуальной и по инициативе человека. Таким людям мы предлагаем временно ограничить права и свободы. Эти граждане на 10 лет лишаются права на госслужбу, военную службу, работу в силовых структурах и в судебной системе, а также в органах местного самоуправления. Помимо этого они не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборы, избирать кандидатов и быть членами избиркомов», - отметил он, подчеркнув, что новый законопроект также запрещает преподавательскую деятельность учителям из ЛДНР, обучавшим детей русскому языку. В качестве «бонуса» после покаяния за пророссийскую позицию Андрей Сенченко гарантирует, что прощенные не будут отправлены в СИЗО и исправительные колонии.

И напоследок. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту Путину на мороженое «Радуга», которое, по её мнению, пропагандирует нетрадиционные ценности.

«Хотелось бы, чтобы дали поручение Роскомнадзору… Вроде бы незаметно, с красивыми словами, но рекламируют мороженое, которое называют «Радугой». Это косвенно, но, всё-таки, заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на американском посольстве», - обратилась Екатерина Лахова к президенту.



Екатерина Лахова VS мороженое «Радуга»

Напомним, накануне о намерении переименовать мороженое «Eskimo», чтобы не унижать эскимосов, заявила американская компания Dreyer's. Мол, «компания привержена делу достижения расового равноправия и считает этот термин пренебрежительным».

«Само слово «эскимо» используется с 1920 года и не ассоциируется с эскимосами. «Эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо». Поэтому название мороженого «Эскимо» для эскимосов уничижительным термином не является»,- прокомментировала в СМИ составитель русско-эскимосского словаря Наталья Радунович.

Армен Бениаминов, вице-президент компании «Чистая линия», производящей «неполиткорректное» мороженое, в свою очередь, заявил, что производители категорически не согласны с мнением Лаховой, потому что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества

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«На сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым «Радуга». Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что считаем, что это символ радости», - заявил он, посоветовав Союзу женщин во главе с Лаховой заняться организацией детского досуга, чтобы детям некогда было думать о ЛГБТ.



Армен Бениаминов



«В Союзе женщин посчитали, что мороженое «Радуга» рекламирует ЛГБТ-сообщество, и, по-моему, это уже перегиб сродни тому, какие сейчас происходят в Америке со словом «чёрный». И если мы будем запрещать выпуск продукции радужной расцветки, то мы, как минимум, признаем монополию ЛГБТ на цвета радуги, а это - большая глупость. Давайте оставим детям радугу, и не будем искать глубинные смыслы там, где их нет! И если даже они там есть, мы ведь можем не обращать на них внимание: ни своё, ни, тем более, своих детей. Тогда в нашей стране радуга будет радугой, а не символом людей с нетрадиционной ориентацией или нетипичной гендерной идентичностью», - так прокомментировал инициативу Лаховой телеведущий Роман Бабаян.

«Завтра другие меньшинства выберут своим символом солнышко - мы так испугаемся, что и его запретим?.. С песней про голубой вагон тоже пора завязывать. А то дети попривыкают, что голубой - это нормально. Какое общество мы построим?», - иронизирует главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

От себя добавим: а разве само понятие «Союз женщин» пропагандой ЛГБТ не является?