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В Дагестане мужчина смог спасти в одиночку четверых утопающих в море

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Дагестане мужчина смог спасти в одиночку четверых утопающих в море
фото: pixabey

Житель города Каспийска Республики Дагестан смог в одиночку спасти четверых утопающих в море. Мужчине удалось вытащить на берег троих женщин и подростка. 

По информации СМИ, мужчина увидел тонущих людей случайно. Однако он быстро сориентировался и, вооружившись надувным кругом, бросился к ним на выручку.  Уточняется, что спасший четверых пловцов герой является ветераном боевых действий.

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