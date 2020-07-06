В Дагестане мужчина смог спасти в одиночку четверых утопающих в море

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6 июля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Житель города Каспийска Республики Дагестан смог в одиночку спасти четверых утопающих в море. Мужчине удалось вытащить на берег троих женщин и подростка.

По информации СМИ, мужчина увидел тонущих людей случайно. Однако он быстро сориентировался и, вооружившись надувным кругом, бросился к ним на выручку. Уточняется, что спасший четверых пловцов герой является ветераном боевых действий.