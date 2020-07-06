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Просаудовские вооруженные формирования несут большие потери в западном Йемене

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Просаудовские вооруженные формирования несут большие потери в западном Йемене
фото: соцсети

Войска хуситской военизированной группировки Ансаралла в ходе решительного наступления выбили отряды просаудовских боевиков из округа Радман йменской провинции Байда.

Согласно сообщениям военных источников на участке фронта Байда-Мариб, поддерживаемые Саудовской Аравией войска потеряли в бою десятки бойцов и были вынуждены отступить под натиском сил группировки Ансаралла.

АОл

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