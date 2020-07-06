МИД КНР: Авианосцы ВМС США провели учения в Южно-китайском море для демонстрации силы

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6 июля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

У США есть скрытые мотивы, они намеренно направляют мощные силы в Южно-китайское море для крупномасштабных учений и играют своими мускулами, заявил в понедельник представитель МИД Китая.

США создают угрозу для стран региона, проводя милитаризацию Южно-Китайского моря, заявил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь на очередной пресс-конференции в понедельник. «Международное сообщество, особенно страны региона, являются тому свидетелями», - сказал Чжао.

Комментарии Чжао появились после того, как в субботу США направили два авианосца в Южно-Китайское море для проведения военно-морских учений. Американцы, в свою очередь, отреагировали на маневры Вооруженных сил Китая, которые проходили на островах Сиша в Южно-Китайском море со среды до воскресенья. Чжао подчеркнул, что острова Сиша являются бесспорными китайскими территориями, и проведение военных учений в водах у островов Сиша является суверенным правом КНР.