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Китайские националисты выдвинули претензии в отношении Владивостока

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Китайские националисты выдвинули претензии в отношении Владивостока
Фото: соцсети

Совсем недавно обострился территориальный конфликт Китая с Индией, и принят закон о национальной безопасности в Гонконге, призванный пресечь любые выступления против правительства КНР. На днях китайские блогеры заговорили о Владивостоке, который они считают исторической территорией Поднебесной.

Во Владивостоке состоялись торжественные мероприятия в честь дня основания города губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским в 1860 году. По этому случаю посольством РФ было распространено сообщение в китайских соцсетях, которое носило чисто фактологический характер. Такая публикация вполне уместна, ведь город поддерживает тесные экономические и культурные связи с КНР. Ответом на эту информацию стал всплеск негативных эмоций китайских блогеров. Они сообщили, что Владивосток когда-то принадлежал Китаю, а потом Англия, Франция и Россия, воспользовавшись слабостью династии Цин в XIX веке, захватили часть китайской земли.

Вокруг этой информации вспыхнула жаркая полемика. Журналист Шэнь Шивэй, работающий в государственном СМИ, написал, что оскорбления прошлого века не забыты. Дипломат Чжан Хэцин задался вопросом: разве не этот город в прошлом был китайским и назывался Хайшэньвай?

Рядовые пользователи соцсети прониклись националистическими настроениями:

«Сегодня мы можем только терпеть, но китайский народ будет помнить, одно поколение за другим будет помнить!»,

«Мы должны верить, что земля предков вернется к нам в будущем».

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отмечает:

«Есть определенные реваншистские настроения в обществе. Они связаны с видением китайской истории, в соответствии с которым Китай все обижали и отнимали у него землю в период с 1840 по 1949 годы. Это официальный взгляд на историю Китая. Отсюда и шовинистические и националистические настроения. Это меньшинство населения, но периодически такие вспышки происходят. Их не стоит воспринимать как отражение государственной политики. Но это отражение состояния общества. И об этих настроениях нельзя забывать».

РФ и КНР руководствуются договором от 2001 года, где говорится об отсутствии территориальных претензий друг к другу. Официальный Пекин настроения китайских блогеров не поддержал.

НХ

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