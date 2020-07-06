Ливни в Японии привели к масштабному наводнению

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2020, 01:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В Японии из-за сильных ливней уже началась эвакуация людей. Более 200 000 человек вынуждено покинуть свои места проживания из-за угрозы катастрофы.







В префектурах Кагосима и Кумамото на острове Кюсю был объявлен самый высокий уровень опасности. За 3 часа выпало более чем 20 сантиметров осадков, что считается весьма серьёзной ситуацией. Местные жители отчаянно спасаются бегством и просят о помощи. В основном, они призывают спасателей через социальные сети, используя переносные гаджеты. Правительство уже направило в пострадавшие регионы более 10 тысяч военных. К ним присоединяются полицейские и пожарные части.







Премьер-министр Синдзо Абэ лично руководит помощью гражданам. По его приказу был сформирован специальный штаб по противодействию катастрофе. Более 30 человек не успели выбраться из стихийной ловушки и погибли. 20 человек находятся в критическом состоянии. Врачи всеми силами пытаются бороться за их жизнь. Более 12 местных жителей числятся пропавшими без вести. По словам японцев, в этом году на Страну Восходящего Солнца обрушилось слишком много бед. Некоторые особо религиозные люди считают, что Боги прогневались на весь мир, и всё произошедшее в 2020 году – это наказание человечества.