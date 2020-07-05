Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Коронавирус всё ещё продолжает своё шествие по Южной Америке

, 21:20 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Коронавирус всё ещё продолжает своё шествие по Южной Америке
фото: соцсети

Covid-19 всё ещё не побеждён. В Южной Америке его влияние разрастается с каждым днём. На данный момент на всём материке зарегистрировано больше 2 миллионов заражённых (точная цифра – 2 477 556 человек). 92 818 пациентов не справились с вирусом и умерли от осложнений. Больше полутора миллиона (1 549 556 чел.) успешно оправились от инфекции. В целом ситуация пока ещё неблагоприятная.

Всему виной невероятная бедность во многих южноамериканских странах и отсутствие надлежащего уровня здравоохранения. Хуже всего пришлось Бразилии, где президент Болсонару с самого начала проигнорировал пандемию.

Сейчас Бразилия рискует совсем остаться без пожилой части населения. Вирус беспощаден по отношению к старикам, инвалидам и к тем, у кого слабый иммунитет. Количество случаев заражения в этой стране уже 1.5 миллиона. Прирост в сутки составляет примерно 47 000 человек. Местные жители испытывают недовольство по отношению к властям, которые напрочь отказались следовать необходимым карантинным мерам. Бразилия уже рискует опередить по количеству заболевших США. Это может привести к фатальному экономическому кризису, который затронет все слои населения.

 В других странах материка с вирусом ведётся ожесточённая борьба, и местные власти активно противодействуют заразе. В Аргентине, например, даже усилили карантин из-за большого количества заболевших (75 000 чел.). Режим строгой изоляции был продлён до 17 июля. В Перу ситуация не лучшая. Эпидемия привела к смерти более 10 тысяч человек. Правительство этой страны продлило режим чрезвычайного положения до конца лета.  

Мнение

Отчаянная попытка спасения репутации. Зеленский всё ещё стремится оправдать себя перед Украиной

Отчаянная попытка спасения репутации. Зеленский всё ещё стремится оправдать себя перед Украиной

Громкие речи – не всегда залог успеха. Порою это выглядит слишком нелепо. Президент Украины Владимир Зеленский уже давно себя дисквалифицировал. Он так и не справился с коронавирусной ситуацией на территории страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью