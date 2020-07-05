Коронавирус всё ещё продолжает своё шествие по Южной Америке

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5 июля 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Covid-19 всё ещё не побеждён. В Южной Америке его влияние разрастается с каждым днём. На данный момент на всём материке зарегистрировано больше 2 миллионов заражённых (точная цифра – 2 477 556 человек). 92 818 пациентов не справились с вирусом и умерли от осложнений. Больше полутора миллиона (1 549 556 чел.) успешно оправились от инфекции. В целом ситуация пока ещё неблагоприятная.

Всему виной невероятная бедность во многих южноамериканских странах и отсутствие надлежащего уровня здравоохранения. Хуже всего пришлось Бразилии, где президент Болсонару с самого начала проигнорировал пандемию.

Сейчас Бразилия рискует совсем остаться без пожилой части населения. Вирус беспощаден по отношению к старикам, инвалидам и к тем, у кого слабый иммунитет. Количество случаев заражения в этой стране уже 1.5 миллиона. Прирост в сутки составляет примерно 47 000 человек. Местные жители испытывают недовольство по отношению к властям, которые напрочь отказались следовать необходимым карантинным мерам. Бразилия уже рискует опередить по количеству заболевших США. Это может привести к фатальному экономическому кризису, который затронет все слои населения.

В других странах материка с вирусом ведётся ожесточённая борьба, и местные власти активно противодействуют заразе. В Аргентине, например, даже усилили карантин из-за большого количества заболевших (75 000 чел.). Режим строгой изоляции был продлён до 17 июля. В Перу ситуация не лучшая. Эпидемия привела к смерти более 10 тысяч человек. Правительство этой страны продлило режим чрезвычайного положения до конца лета.