Самое эпичное представление логотипа за всю историю футбола. Одобрили даже те, кто далек от спорта

Аргументы Недели → В мире 13+

5 июля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Сборная Исландии по футболу представила новый логотип — в нём сочетаются четыре мифологических защитника страны. Во всем мире даже самые далекие от спорта люди назвали и задумку и ее презентацию - проектом, реализованным на высшем уроне.

Дизайн опирается на историю, традиции и фольклор страны. Особое внимание уделяется четырём символам, каждый из которых изображает одного мифологического защитника. Эмблему образуют четыре символа — дракон (Dreki), орёл (Gammur), бык (Griðungur) и великан (Bergrisi).

Именно их в Исландии называют духами-хранителями и из их символических изображений и сложен воедино логотип футбольной ассоциации Исландии.

"Это действительно круто выглядит и, наверное, сильно поднимет боевой дух перед игрой!", "Мощная и достойная презентация!", - комментируют ролик зрители.