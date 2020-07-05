Самое эпичное представление логотипа за всю историю футбола. Одобрили даже те, кто далек от спорта
5 июля 2020, 17:03[ «Аргументы Недели» ]
Сборная Исландии по футболу представила новый логотип — в нём сочетаются четыре мифологических защитника страны. Во всем мире даже самые далекие от спорта люди назвали и задумку и ее презентацию - проектом, реализованным на высшем уроне.
Дизайн опирается на историю, традиции и фольклор страны. Особое внимание уделяется четырём символам, каждый из которых изображает одного мифологического защитника. Эмблему образуют четыре символа — дракон (Dreki), орёл (Gammur), бык (Griðungur) и великан (Bergrisi).
Именно их в Исландии называют духами-хранителями и из их символических изображений и сложен воедино логотип футбольной ассоциации Исландии.
"Это действительно круто выглядит и, наверное, сильно поднимет боевой дух перед игрой!", "Мощная и достойная презентация!", - комментируют ролик зрители.
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