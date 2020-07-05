Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Самое эпичное представление логотипа за всю историю футбола. Одобрили даже те, кто далек от спорта

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Самое эпичное представление логотипа за всю историю футбола. Одобрили даже те, кто далек от спорта

Сборная Исландии по футболу представила новый логотип — в нём сочетаются четыре мифологических защитника страны. Во всем мире даже самые далекие от спорта люди назвали и задумку и ее презентацию - проектом, реализованным на высшем уроне.

Дизайн опирается на историю, традиции и фольклор страны. Особое внимание уделяется четырём символам, каждый из которых изображает одного мифологического защитника. Эмблему образуют четыре символа — дракон (Dreki), орёл (Gammur), бык (Griðungur) и великан (Bergrisi). 

Именно их в Исландии  называют духами-хранителями и из их символических изображений и сложен воедино логотип футбольной ассоциации Исландии.

"Это действительно круто выглядит и, наверное, сильно поднимет боевой дух перед игрой!", "Мощная и достойная презентация!", - комментируют ролик зрители.

БИ

В мире

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Республики Донбасса в «относительно скором» времени войдут в состав РФ. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР. Видео с заявлением экс-премьера размещено на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью