Индия жестко критикует Исламабад за всестороннюю поддержку политики Пекина

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5 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

В то время как весь мир подверг жесткой критике Китай из-за распространения коронавируса, Пакистан решил выступить на стороне Пекина, - таким образом Индийская пресса обрушила на Исламабад волну обвинений, называя своего северного соседа адвокатом дьявола.



Не секрет, - пишет индийский журналист Шишир Гупта, - что Пекин требовал поддержки от всех своих друзей и партнеров. Исламабад, задолжавший Китаю по нескольким причинам, пошел еще дальше. А в это время страны всего мира, в особенности - Соединенные Штаты, выкручивали руки Пекину из-за того, что тот допустил грубую халатность в организации карантина, которая привела к распространению коронавируса по всему миру. Сейчас уже на планете заражено 11 млн человек и умерло почти 530 000 человек.

По мнению Гупты: «До того, как мир смог визуализировать последствия пандемии, Пакистан находился в удобном положении на внешнеполитическом фронте, особенно в матрице Китай-США. Он эффективно использовал свое влияние на «Талибан» для получения уступок от США в глобальной целевой программе по контролю за финансированием терроризма Financial Action Task Force (FATF). Вашингтон мягко давил на то, что Пакистан не выполняет План действий ФАТФ, и предоставил ему дополнительное время на Парижском пленарном заседании в феврале. Отсрочка, по любым меркам, была справедливым показателем успешного разрешения пакистанским министерством иностранных дел сложной ситуации».

«Похоже, что большая часть усилий пакистанских дипломатов, направленных на поддержание умеренных отношений с Вашингтоном, потерпела неудачу, так как пакистанский истеблишмент поспешил выполнить сигналы из Пекина. На это обратили внимание компетентные лица на Западе. В частности, специальный советник США по национальной безопасности Моид Юсуф и британец Зульфи Бухари, указали на невозможность установления баланса в отношениях Исламабада с Вашингтоном.



Туннельное видение и мертвая хватка пакистанских военных над ключевыми внешнеполитическими аспектами помешали стране воспользоваться имеющимся опытом у себя дома и выработать прагматичную и неконфронтационную внешнюю политику. В то время, когда мировое мнение резко выступает против Пекина, Пакистан решил стать защитником дьявола», - пишет Шишир Гупта.

В качестве примера приводится телефонный разговор, в ходе которого министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил своему китайскому коллеге Ван И, что Пакистан привержен «политике единого Китая» и выражает поддержку Пекину в его «территориальной политике, включая Гонконг, Тайвань, Тибет и Синьцзян».

В Пакистане армия находилась в привилегированном положении независимо от того, кто находится у власти. Нельзя однозначно определить, как поведет себя армия, если Пакистан окажется в клубе с такими, как Северная Корея. Стоит учесть, что пакистанская армия была крупнейшим бенефициаром тех миллиардов, которые США вложили в Пакистан. Впрочем, пакистанские военные сейчас имеют серьезного партнера, поставщика вооружений и инвестора в лице КНР. Китайско-Пакистанский экономический коридор стал флагманским проектом в виде амбициозной инициативы «Пояс и дорога». Все это ведет Пакистан в долговую ловушку.

На самом деле Шишир Гупта о многом не договаривает. Например, стоит вспомнить, как США проводили свои спецоперации на территории Пакистана, без уведомления Исламабада, а при этом гибли пакистанские граждане. И вообще спецслужбы и военные США вели себя в Пакистане, по-хозяйски не учитывая интересов народа, его традиций, веры и не спрашивая у правящих кругов страны. Охлаждение отношений между США и Пакистаном стало естественным результатом невежественной политики Вашингтона. Кстати, на этом ошибки американских властей не закончились. Благодаря титаническим усилиям политического руководства США рождается еще один опасный для Америки альянс, это стратегическое партнерство Китая и России.