Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

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5 июля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Территорию американского посольства в Багдаде в субботу вечером неизвестные обстреляли ракетами от системы залпового огня «Катюша».

Иракские СМИ сообщили, что система «Патриот» отразила ракетный удар «Катюши» по американскому посольству, и после ее перехвата ракета упала на одну из квартир возле посольства, есть пострадавшие мирные жители, в том числе один ребенок. Американские спецслужбы обвиняют иракскую ветвь шиитской милиции Хезболла (Kataeb Hezbollah).