Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу
фото: соцсети

Территорию американского посольства в Багдаде в субботу вечером неизвестные обстреляли ракетами от системы залпового огня «Катюша».

Иракские СМИ сообщили, что система «Патриот» отразила ракетный удар «Катюши» по американскому посольству, и после ее перехвата ракета упала на одну из квартир возле посольства, есть пострадавшие мирные жители, в том числе один ребенок. Американские спецслужбы обвиняют иракскую ветвь шиитской милиции Хезболла (Kataeb Hezbollah).

АОл

В мире

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Республики Донбасса в «относительно скором» времени войдут в состав РФ. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР. Видео с заявлением экс-премьера размещено на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью