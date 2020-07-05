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Турецкие ВВС провели авиаразведку позиций сирийских войск

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие ВВС провели авиаразведку позиций сирийских войск
фото: соцсети

В течение последних 24 часов турецкие военные самолеты, главным образом беспилотники, следили за позициями Сирийской арабской армии в северо-западных провинциях Сирии.

Согласно сообщениям независимых наблюдателей, турецкие военные беспилотники летали над позициями сирийской армии в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

АОл

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