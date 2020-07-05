Авиация Ливийской национальной армии нанесла удар по аэродрому противника Аль-Ватия

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5 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара подвергли бомбовому удару авиабазу войск Правительства национального согласия (ПНС) Аль-Ватия, об этом сообщают медиа-ресурсы ЛНА.

В результате этого авианалета выведена из рабочего состояния турецкая система ПВО, которая была развернута на авиабазе Аль-Ватия после того, как силы правительства национального согласия захватили ее в мае. Данное действие Ливийской национальной армии совпало с прибытием министра обороны Турции Хулуси Акара с визитом в Триполи. Этим авианалетом ЛНА, которую поддерживают Египет, Франция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), вероятно, посылала очередное грозное предупреждение Анкаре.

Турция уже давно воюет в Ливии на стороне ПНС, соседний Египет предупредил Анкару, что наблюдает за происходящим, и что прифронтовой город Сирт является для Турции красной линией. При вторжении в него сил ПНС и турецких отрядов Каир обещал выступить на стороне ЛНА.