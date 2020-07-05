«Власти не должно беспокоить содержимое вашего белья», в Нидерландах откажутся от обозначения пола в документах

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5 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Из паспортов граждан Нидерландов исчезнет графа половой принадлежности. Новые правила начнут действовать с 2024 года, сообщила министр образования Ингрид Ван Энгелсховен.

По её словам, жители страны должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности». Регистрацию гендерной принадлежности считают ненужной информацией. Об этом пишет Deutsche Welle.

Ингрид Ван Энгелсховен поддерживает права граждан на свободу идентичности и считает, что выбор гендера – личное дело каждого. Общество защиты прав ЛГБТ восторженно встретило эти планы правительства: "Это отличная новость для тех, кто считает, что власти не должно беспокоить содержимое вашего белья".

Речь идёт только о гражданских паспортах. Отметка «пол» останется в заграничных документах, так как этого требуют правила Европейского Союза.

Напомним, официально узаконен "третий пол" в Австралии, потом это сделано в Новой Зеландии. Из европейских стран - в Германии с 2013 года по желанию родителей могут поставить прочерк в свидетельстве о рождении, если врачи не могут с уверенностью определить пол новорожденного. После совершеннолетия выбор пола остаётся за самим человеком или он может остаться в неопределённом статусе.

Третий пол также узаконен в Пакистане, Бангладеш, Индии, Непале.