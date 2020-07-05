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Иран намерен хотя бы частично покрыть свои расходы на содержание семейства Асада

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Иран намерен хотя бы частично покрыть свои расходы на содержание семейства Асада
фото: соцсети

Иранские аятоллы, в свою очередь, выстраивают свою особую политику в отношении Заевфратья. Они пытаются также, как и турки, добиться вывода американского военного контингента из этого района, чтобы под предлогом возвращения территорий и месторождений нефти и газа Дамаску, оккупировать их силами своего шиитского экспедиционного корпуса (до 80 тысяч шиитских боевиков).

Иранские аятоллы оказались в довольно тяжелом финансово-экономическом положении из-за восстановления ограничительных санкций США и их союзников, пандемии коронавируса и падения цен на углеводороды. Население Ирана уже выступало со стихийными акциями протеста типа: «Хватит кормить Асада, дайте деньги иранцам!». Тегеран намерен хотя бы частично покрыть свои расходы на содержание семейства Асада, его госаппарата, силовых структур за счет месторождений нефти и газа Заевфратья.

Читать статью полностью: Что скрывается за притязаниями Анкары и Тегерана на нефть Сирии? 

АОл

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