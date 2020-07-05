Теневая торговля нефтью в Сирии

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5 июля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Турецкие власти и теневые бизнесмены, также, как и Асад, уже много лет покупают напрямую и через посредников контрабандную нефть и нефтепродукты в этом районе.

Особенно оживленной была эта теневая торговля в период процветания Исламского халифата (2014-2017 гг.). Турция была надежным тылом и базой для международных террористов - боевиков Исламского государства. Минобороны России в свое время весьма наглядно показало снимки из космоса, где сотни бензовозов джихадистов ИГИЛ длинными колоннами следовали через турецкую границу в Турцию. Якобы, курировал это нелегальный бизнес даже сын Эрдогана.

Читать статью полностью: Что скрывается за притязаниями Анкары и Тегерана на нефть Сирии?