Теневая торговля нефтью в Сирии

Турецкие власти и теневые бизнесмены, также, как и Асад, уже много лет покупают напрямую и через посредников контрабандную нефть и нефтепродукты в этом районе.
Особенно оживленной была эта теневая торговля в период процветания Исламского халифата (2014-2017 гг.). Турция была надежным тылом и базой для международных террористов - боевиков Исламского государства. Минобороны России в свое время весьма наглядно показало снимки из космоса, где сотни бензовозов джихадистов ИГИЛ длинными колоннами следовали через турецкую границу в Турцию. Якобы, курировал это нелегальный бизнес даже сын Эрдогана.
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