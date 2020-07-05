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Прошли совместные военно-морские учения кораблей ВМС Индии и Сил самообороны Японии

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Прошли совместные военно-морские учения кораблей ВМС Индии и Сил самообороны Японии
фото: соцсети

Нью-Дели развивает стратегическое партнерство с США, Австралией и Японией для более эффективного противодействия растущему влиянию Китая в Индийском океане.

ВМС Индии и Силы самообороны Японии провели совместные учения на прошлой неделе в Индийском океане в рамках зарождающегося союзного «квартета», в котором также участвуют США и Австралия. Некоторые эксперты говорят, что отношения Индии с Вашингтоном в военно-политической сфере выглядят как квази-альянс.

АОл

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