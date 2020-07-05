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США направили в Южно-китайское море две ударные авианосные корабельные группы

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

США направили в Южно-китайское море две ударные авианосные корабельные группы
фото: соцсети

Два американских авианосца и корабли сопровождения развернули учения в спорном районе Южно-Китайского моря, об этом сказал представитель ВМС США. Китайские военные корабли проводят учения в той же акватории. Пентагон считает, что данный факт создает напряженность в регионе и является угрозой для соседних государств.

Две авианосные группы ВМС США, возглавляемые авианосцами Nimitz и Ronald Reagan, зашли в Южно-Китайское море и провели там учения, «чтобы обеспечить свободу плавания в Индо-Тихоокеанском регионе», - говорится в заявлении ВМС США. Точное место проведения американцами учений не указано. Сообщается, что одновременно в том же районе маневрировали военные корабли Китая, который считает своими территориальными водами 90% Южно-Китайского моря.

АОл

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