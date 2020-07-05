В США нашли замену российским ракетным двигателям

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5 июля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: флаг США, pixabay.com

Компания United Launch Alliance сообщила, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4. Отмечается, что он разрабатывался специально для замены поставок из России.

Представитель компании уточнил, что двигатель не является серийным, его будут использовать совместно с носителем ракетой Vulcan Centaur, его доставили на предприятие ULA в городе Декейтер (штат Алабама). По его словам, второй планируется отправить до конца июля. Запуск ракеты намечен на 2021 год. Сейчас будут проводиться соответствующие тесты. Однако в компании не уточнили, когда предоставят данный агрегат для полета.

Напомним, что соглашение между США и Россией на поставки двигателей РД-180 завершится в 2022 году. Кроме того, Вашингтон может приобрести у Москвы только 18 устройств.

фото: Twitter