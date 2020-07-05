Немыслимое деяние. Знаменитый Собор Св. Софии в Стамбуле хотят превратить в мечеть

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5 июля 2020, 00:13 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Идея о превращении легендарного Собора Св. Софии в мечеть грозится вызвать настоящий международный скандал. Ведь многие христиане считают подобные решение просто недопустимым. У Собора огромная история, насчитывающая целые тысячелетия. Сейчас – это один из самых крупных музеев Турции. В этом здании сосредоточена целая совокупность разных культур – от византийской до османской. Вплоть до 1453 года здесь проводились православные богослужения. Собор считался одной из главных достопримечательностей великой Византийской империи и оплотом всего православия.

Началось всё ещё с легендарного императора Константина, который первым, увидев знамение креста, принял христианство и распространил новую религию в Римской империи. Первая церковь была построена в 324-337 годах на рыночной площади Августеон. Тогда Константинополь только развивался, и до его превращения во вторую столицу империи было ещё далеко. Церковь постоянно разрушалась и перестраивалась. В Константинополе нередко случались бунты, приводившие к разорению города. Но всё же находились неравнодушные к вере, которые снова и снова воздвигали на месте старых храмов, новые базилики. При императоре Юстиниане в VI столетии от нашей эры храм уже представлял собой поистине величественное сооружение, которое вполне можно было назвать Восьмым Чудом Света. Так и началась история самого знаменитого из всех православных соборов.

В 1453 году султан Османской империи Мехмед завоевал Константинополь. Последние византийские архонты и князья были низложены. Император Константин XI погиб при осаде столицы. Придя во второй Рим, Мехмед повелел превратить легендарный собор в гигантскую мечеть. Можно сказать, что этим он доказал превосходство своей империи над всеми остальными государствами. Турки полностью разграбили всё православное достояние собора. Многие иконы были уничтожены янычарами. Всё имевшееся золото захвачено и передано султану. Не пощадили даже молящихся. Османы без жалости перерезали, как храмовых прихожан, так и священников. Уже к концу 1453 года к собору были пристроены четыре минарета. Но всё же у Мехмеда тоже имелось чувство вкуса, и он не стал уничтожать многие фрески. В противном случае, мы никогда бы не узнали о тех чудесных изображениях, свидетельствовавших о невероятном мастерстве тогдашних художников.



В 1935 году мечеть официально превратилась в музей. Новый турецкий лидер Ататюрк сделал его свободной для посещения многими гражданами. Однако уже в XXI столетии при президенте Эрдогане зазвучали мнения о превращении музея обратно в мечеть. Недавно этот вопрос был серьёзно поднят на заседании правительства Турции. Судя по недавним выводам, можно сказать, что превращение музея в мечеть практически неизбежно. Это уже вызвало бурную негативную реакцию многих христианских сообществ. В РПЦ подобную затею назвали недопустимой. По словам митрополита Иллариона, «это вызовет глубокую скорбь среди всех православных христиан».