«Было наше – стало ваше». Мигранты захватывают дома богатых россиян в Испании

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4 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия сказалась плохо не только на экономике стран мира, но и на ситуации с мигрантами. В Испании дело дошло уже до того, что бездомные иноземцы попросту стали захватывать чужую собственность.

Во время пандемии дома богатых россиян на территории этой страны пустовали месяцами. Бездомные желали всеми силами, хоть где-то укрыться. И потому роскошные виллы богачей стали для них настоящим лакомым кусочком. Люди заселяются в дома не сами, а целыми семьями. Среди «захватчиков» наблюдаются не только мигранты, но и испанцы без определённого места жительства, которые лишились всего и не справились с кредитами.

Российские богачи пребывают в панике. Многие из них просто не могут вернуть себе жильё обратно. Испанская полиция не реагирует соответствующим образом. Ведь в этой стране запрещено врываться в захваченный дом, если дверь не открыта. Такие уж здесь странные законы, абсолютно предательские для частных собственников. Положение с захватами домов в Испании всё ещё очень сложное. Порою это приводит к открытому противостоянию между собственниками и незваными гостями. Захватчики жилья отлично руководствуются традиционным разбойничьим правилом: «Было ваше – стало наше».