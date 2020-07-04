Америка работает над истребителем шестого поколения

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4 июля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Военно-воздушные силы США сообщили о первых успехах самолетов шестого поколения. Работа ведется в рамках программы Next Generation Air Dominance - «Воздушное доминирование следующего поколения» (NGAD). Чиновники туманно намекают, что уже созданы и испытываются в лабораторных условиях прототипы будущих авиационных платформ.

Представители ВВС США официально заявили, что анализ альтернатив завершен и работа над техническим заданием уже ведется. Вся деятельность программы значительно продвинулась в общем моделировании и разработках соответствующих конструкторских и цифровых технологий. Особое внимание уделяется виртуальному моделированию, которое позволяет избежать лишних финансовых затрат на начальной стадии работ, поскольку позволяет испытывать прототипы еще до их сборки. Исследовательская лаборатория ВВС в течение многих лет работает с сообществом специалистов по технологиям цифровой инженерии, которые зачастую проводят свои исследования с помощью моделирования и симуляции.

Текущая работа над футуристическим истребителем шестого поколения, который последует за модернизированными образцами F-35 и будет летать вместе с ними, включает в себя разработку невидимых истребителей-беспилотников, гиперзвукового оружия, лазеров, нового высокоточного оружия и продвинутого искусственного интеллекта, способного подготовить данные для прицеливания и ведения огня за миллисекунды. Конечно же ведутся работы над сетью будущего боевого управления. Планируется, что прототип новой машины поднимется в воздух уже в 2030 году.

Высокопоставленный представитель ВВС объяснил, что это исследование началось с тщательного изучения более 650 различных идей, связанных с созданием воздушной боевой платформы в шестом поколении. Из всего этого множества было выбрано лишь несколько направлений. Стелс-технология следующего поколения, конечно же, также находится в центре внимания разработчиков. Новые радиопоглощающие лакокрасочные материалы, улучшенные средства подавления инфракрасного излучения, комплексы управления тепловыми характеристиками, усовершенствованные конфигурации систем с радиолокационными эффектами и технологии акустического подавления открывают новые возможности в современных областях развития оружия будущего.