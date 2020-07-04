На северо-западе Турции в здании местной фабрики по производству фейерверков прогремел мощный взрыв

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июля 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Мощный взрыв произошел на северо-западе Турции в здании местной фабрики по производству фейерверков. В результате ЧП погибли четыре человека, а также около 100 рабочих получили травмы разной степени тяжести.

В момент взрыва на фабрике трудились почти 200 человек. Большей части из них удалось своевременно покинуть горящее помещение. На складах производства в Сакарье хранилось 110 тонн фейерверков.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Они пытаются потушить огонь, который перекинулся со здания фабрики на другие дома.