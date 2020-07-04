Каир купит у Москвы 500 танков Т-90

Египет подписал контракт с Россией на покупку от 400 до 500 танков T-90МС для египетской армии, заключенная сделка позволяет получить Каиру технологии для производства бронемашин этого типа на своей территории.
Данный факт, по сути, позволит укомплектовать новыми машинами соединение уровня российского танкового корпуса. Надо признать, что североафриканский ландшафт позволяет массированное боевое использование танков. А Т-90 уже признан как одна из лучших боевых машин в мире, арабы ее называют - «летающий танк». С такой броневой мощью египетские Вооруженные силы станут одними из самых мощных во всем регионе, охватывающим Ближний Восток и Северную Африку.
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