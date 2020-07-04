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Хуситы нанесли мощный удар по Саудовской Аравии

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Хуситы нанесли мощный удар по Саудовской Аравии
фото: соцсети

Хуситская группировка Ансаралла атаковала, с помощь дронов Qassef 2 K, места размещения самолетов ВВС Саудовской Аравии на авиабазе короля Халида в Хамис-Мушаите и других военных объектах.

Эту информацию подтвердил представитель коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, полковник Турки Аль-Малеки. В частности, он заявил: «Сегодня утром объединенным силам коалиции удалось перехватить и уничтожить четыре беспилотника, которые Хуситы (Ансаралла) выпустили в направлении Королевства, включая 3 беспилотника, которые были перехвачены и уничтожены в воздушном пространстве Йемена».

АОл

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