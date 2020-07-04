Армия Ирака провела полицейскую операцию против джихадистов
4 июля 2020, 13:13[ «Аргументы Недели» ]
В результате действия иракских военных была предотвращена атака законспирированной ячейки ИГИЛ (запрещено в РФ) в юго-восточной части района Аль-Рутба в деревне Аль-Дараме.
Иракская армия выделила для проведения операции несколько подразделений из состава 1-й и 10-й дивизий. На основе разведданных войсками произведен поиск в блокированном районе. Были обнаружены: ракета от системы залпового огня «Катюша», артиллерийский снаряд 155-го калибра, артиллерийский снаряд 130-го калибра, минометный снаряд 120-го калибра и самодельная ракетная пусковая установка.
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