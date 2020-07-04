Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Армия Ирака провела полицейскую операцию против джихадистов

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Армия Ирака провела полицейскую операцию против джихадистов
фото: соцсети

В результате действия иракских военных была предотвращена атака законспирированной ячейки ИГИЛ (запрещено в РФ) в юго-восточной части района Аль-Рутба в деревне Аль-Дараме.

Иракская армия выделила для проведения операции несколько подразделений из состава 1-й и 10-й дивизий. На основе разведданных войсками произведен поиск в блокированном районе. Были обнаружены: ракета от системы залпового огня «Катюша», артиллерийский снаряд 155-го калибра, артиллерийский снаряд 130-го калибра, минометный снаряд 120-го калибра и самодельная ракетная пусковая установка.

АОл

Общество

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью