Турецкие войска обстреляли позиции сирийской правительственной армии
4 июля 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]
В южной части сирийской провинции Идлиб, подразделения правительственных войск подверглись обстрелу со стороны турецких военных после того, как сами сирийцы открыли артиллерийский огонь по джихадистам.
Врайоне Аль-Бараа, к северу от города Кафр-Набл. В той же местности располагаются наблюдательные пункты турецкой армии. Огонь по сирийским позициям велся сразу с нескольких ближайших турецких наблюдательных постов.
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