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Турецкие войска обстреляли позиции сирийской правительственной армии

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие войска обстреляли позиции сирийской правительственной армии
фото: соцсети

В южной части сирийской провинции Идлиб, подразделения правительственных войск подверглись обстрелу со стороны турецких военных после того, как сами сирийцы открыли артиллерийский огонь по джихадистам.

В районе Аль-Бараа, к северу от города Кафр-Набл. В той же местности располагаются наблюдательные пункты турецкой армии. Огонь по сирийским позициям велся сразу с нескольких ближайших турецких наблюдательных постов.

АОл

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