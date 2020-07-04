Турецкие войска обстреляли позиции сирийской правительственной армии

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4 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В южной части сирийской провинции Идлиб, подразделения правительственных войск подверглись обстрелу со стороны турецких военных после того, как сами сирийцы открыли артиллерийский огонь по джихадистам.

В районе Аль-Бараа, к северу от города Кафр-Набл. В той же местности располагаются наблюдательные пункты турецкой армии. Огонь по сирийским позициям велся сразу с нескольких ближайших турецких наблюдательных постов.